Stephen Curry, un Warrior pour la vie ?

Les Golden State Warriors ont accepté de tourner une page, très importante, de leur histoire sur cette intersaison : le départ de Klay Thompson. Les Dubs ont donc perdu l'un des membres légendaires de leur dynastie. Un tel destin est-il également possible avec Stephen Curry ?

Sans faire trop un suspense inutile, la réponse est bien évidemment non. Visage de la franchise californienne, le meneur, toujours performant, dispose d'un statut particulier. Et même si des discussions pour une prolongation de son contrat, qui expire en 2026, n'ont pas débuté, les Warriors n'envisagent pas son départ.

Avec un objectif : faire de Curry un Warrior pour la vie.

"Nous n'avons pas encore discuté de ça (une prolongation, ndlr). Il est actuellement occupé et on espère qu'il va le rester avec les Jeux Olympiques. Mais s'il veut en parler, on l'attend. Il n'a rien dit, mais s'il le veut, nous sommes totalement prêts à cette discussion...

On va le dire de cette manière, je pense qu'il sera un Warrior pour la vie. Bon, je le pensais aussi pour Klay, mais je me suis trompé", a avoué le propriétaire Joe Lacob pour The Athletic.

Les deux cas sont totalement différents. Pour Klay Thompson, sur le déclin, GS, malgré une belle proposition, ne voulait pas tout lui donner pour le retenir. Concernant Stephen Curry, les Warriors sont prêts à tout...

Stephen Curry, une collaboration irréelle avec LeBron James