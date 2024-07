Stephen Curry, une collaboration irréelle avec LeBron James

Pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, la Team USA a sorti le grand jeu avec une sélection menée par LeBron James et Stephen Curry. Rivaux pendant de nombreuses années en NBA, avec les nombreuses Finales entre les Cleveland Cavaliers et les Golden State Warriors, les deux hommes ont l'opportunité, pour la première fois, de collaborer ensemble.

Sur le parquet, les deux superstars ont déjà démontré une belle complicité. Avec de superbes actions durant la préparation américain. Au quotidien également, le meneur des Warriors se régale de cette expérience avec l'ailier des Los Angeles Lakers.

"Avoir LeBron comme coéquipier, c'est quasiment irréel. On a eu tellement de batailles par le passé... Tu admires son jeu, tu sais ce qu'il apporte, mais voir son travail de plus près au quotidien, voir comment il se prépare, parle et s'entraîne, je n'ai jamais eu cette version.

Donc je suis impatient de voir comment nos jeux peuvent se compléter. Et j'ai envie de développer cette alchimie pour aider l'équipe à gagner", a confié Stephen Curry pour Yahoo Sports.

Une expérience unique avec l'association des deux visages de leur génération. Reste à savoir si cette collaboration va aboutir sur une médaille d'or olympique...

