Stephen Curry, un gros coup de chaud qui a fait la différence

Alors que les franchises NBA sont rentrées dans la dernière ligne droite de la saison régulière, chaque match compte pour les Golden State Warriors. Parce que Stephen Curry et ses coéquipiers sont en course pour les playoffs. Et ils peuvent continuer à monter au classement. Mais pour ça, il faut enchaîner les victoires. Ça parait mal contre les Houston Rockets hier soir. Les Californiens comptaient 6 points de retard à la pause avec leur meneur limité à 7 points.

Ce n’était qu’une question de temps avant qu’il se réveille. Le double MVP est revenu des vestiaires avec l’envie de tout raser sur son passage. Les Texans en ont fait les frais. Stephen Curry a claqué 23 de ses 30 points dans le troisième quart temps et les Warriors ont soudainement pris le large !

Il a scoré plus de points à lui tout seul que toute l’équipe des Rockets sur ces 12 minutes (23 à 12). Et Golden State en profitait pour passer devant avant de creuser l’écart : +21 à l’entame du quatrième quart ! Durant ce passage, les joueurs de Steve Kerr ont calé un 24-0. Leur plus longue série depuis 2018. Un run dévastateur sous l’impulsion de Stephen Curry. Avec un succès important à la clé puisque l’équipe de San Francisco passe neuvième avec seulement une défaite de moins que les Memphis Grizzlies, huitièmes.

CQFR : Jokic enrhume les Clippers, caviar time pour Doncic