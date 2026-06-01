Stephon Castle et Paige Bueckers, la UConn connexion

Stephon Castle et Paige Bueckers se sont retrouvés après la victoire de San Antonio dans le Game 7. L'occasion de revenir sur l'histoire de ce duo.

Au terme d'un match tendu jusque dans les dernières secondes, San Antonio est allé s'imposer sur le parquet d'OKC dans la nuit de samedi à dimanche. Une victoire qui offre une place en finales NBA aux Spurs, les premières finales depuis 12 ans pour la franchise. Stephon Castle a célébré ce succès avec une camarade pas comme les autres : Paige Bueckers.

Après plusieurs jours à enchaîner les matchs avec Dallas, la joueuse américaine a profité de son jour de repos pour venir assister au Game 7 entre les Spurs et le Thunder. Amie d'enfance de Chet Holmgren avec qui elle a grandi dans le Minnesota et amie de Castle depuis plusieurs années, Paige aurait été gagnante peu importe le résultat du match.

Ce que l’on peut dire, c’est que la star WNBA et Castle se connaissent très bien et ont peut-être plus de choses en commun que vous ne le pensez.

Deux trajectoires plus que similaires

Les deux prodiges se sont connus dans le Connecticut lorsque Stephon a signé avec UConn en 2023. Icône de l'équipe féminine coachée par Geno Auriemma, Paige était déjà bien installée. Évoluant aux postes de meneur ou d'arrière, les deux ont fini par remporter un titre de champion NCAA avec les Huskies. En 2024 pour le joueur des Spurs et en 2025 pour la joueuse des Wings.

Draftés l'année de leur titre respectif, Paige (numéro 1) et Stephon (numéro 4) ont été sélectionnés dans le top 5 et… dans une équipe texane. Dallas pour la joueuse WNBA et San Antonio pour le natif de l’état de Géorgie.

Numéro 5 sur le dos, encore un point commun, ils ont excellé chacun de leur côté lors de leur première année en professionnel. À la fin de la saison 2025, les deux alumni de UConn sont entrés dans les livres d'histoire en devenant le seul duo WNBA/NBA à avoir remporté le titre de rookie de l'année, la même saison et en sortant de la même université.

Rookie of the year 🤝 Rookie of the year pic.twitter.com/ammWlrl6BJ — San Antonio Spurs (@spurs) October 21, 2025

Aujourd'hui Stephon se retrouve en finales NBA, et on souhaite la même chose à Paige Bueckers et à sa franchise des Dallas Wings.