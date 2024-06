Stephon Castle, un Jrue Holiday pour Victor Wembanyama ?

Les San Antonio Spurs ont drafté Stephon Castle avec le 4e pick de la Draft la nuit dernière. Un choix intéressant que Victor Wembanyama a commenté depuis l'Insep, où l'équipe de France est rassemblée pour le début de sa préparation pour les Jeux Olympiques.

"Je suis très content de ce choix. Stephon est capable de nous aider dès l'année prochaine. Il est l'un des joueurs les plus NBA ready de cette Draft. Je suis très heureux de ce pick, d'autres qu'il est aussi une bonne personne".

Castle n'a déjà pas mis longtemps à s'intégrer dans le collectif déjà titré de UConn en NCAA. En tant que freshman, l'arrière de 19 ans a activement contribué au back to back des Huskies, sans avoir besoin d'être une option majeure sur le plan offensif. C'est exactement ce qui l'attend à San Antonio, où la hiérarchie est là aussi bien établie et où il lui sera demandé d'être un facilitateur et un adjudant, en défense comme en attaque, de Victor Wembanyama. Bonne nouvelle, c'est exactement ce qu'il a l'intention de faire.

"Avec ma défense et la protection de cercle de Wemby, je pense qu'on peut avoir un one-two punch défensif et ça va être très spécial. Je pense que ça se passera bien en attaque aussi. Avec mon playmaking, son playmaking, ma polyvalence pour faire des coupes et poser des écrans pour lui, toutes ces petites choses-là, notre connexion sera vraiment forte", a expliqué Castle devant les médias après sa Draft.

Dan Hurley est dithyrambique

Son ancien coach, Dan Hurley, a osé une comparaison qui s'annonce extrêmement prometteuse si elle s'avère ne serait-ce que partiellement exacte.

"Je vois beaucoup de similitudes entre Stephon et Jrue Holiday. Steph n'a pas aussi souvent la balle, mais il est plus grand. C'est un défenseur phénoménal sur le ballon et plus loin du ballon. Il prend beaucoup de rebonds pour son poste et peut aussi faciliter le jeu sur tout le terrain. Cette saison, quand on a eu besoin qu'il soit notre meilleur marqueur, il l'a fait, notamment au Final Four à Phoenix.

Quand il y a eu besoin qu'il sorte une défense de plomb, qu'il fasse des coupes ou quoi que ce soit d'autres, il l'a fait parce qu'il fait tout ce qu'il y a besoin de faire pour gagner. Il ne reste pas beaucoup de gars comme lui dans le basket aujourd'hui et c'est un super mec à avoir dans son équipe".

Dans l'optique d'engranger un peu plus de victoires que la saison dernière et de se rapprocher gentiment du top 10, Gregg Popovich va pouvoir compter sur cet excellent renfort que la cellule texane avait ciblé depuis pas mal de temps déjà. Les Spurs n'ont même pas ressenti le besoin d'utiliser leur 8e pick pour récupérer un autre joueur. La preuve que la mission était accomplie à la minute où Stephon Castle a serré la pogne d'Adam Silver et posé une casquette de San Antonio sur son crâne.