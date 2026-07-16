Steve Kerr annonce LeBron aux Warriors… à un automobiliste

Interpellé par un fan, Steve Kerr a assuré que les Warriors avaient LeBron James avant de demander de ne rien publier sur Twitter. Blague ou fuite ?

Steve Kerr a-t-il accidentellement annoncé l’arrivée de LeBron James aux Golden State Warriors ? Probablement pas. Mais l’entraîneur californien a tout de même offert quelques secondes d’espoir aux fans de la franchise lors d’un échange aussi amusant qu’intrigant.

Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, Kerr est interpellé par un fan alors qu’il se trouve au volant de sa voiture avec sa famille. Ce dernier lui demande, en substance, de faire venir LeBron James à Golden State.

La réponse du coach des Warriors est immédiate :

« LeBron ? Oh, on l’a. »

Puis, comme s’il venait réellement de dévoiler une information confidentielle, Kerr ajoute :

« Et ne mets pas ça sur Twitter. »

Une recommandation évidemment arrivée un peu tard, puisque la scène était déjà filmée et s’est rapidement retrouvée diffusée sur les réseaux sociaux.

LeBron James, un probleme pour les autres free agents ??

Steve Kerr a-t-il vraiment vendu la mèche ?

Il est évidemment difficile d’imaginer Steve Kerr annoncer le recrutement de LeBron James depuis sa voiture, au cours d’une conversation improvisée avec un automobiliste. Le ton employé par le coach et sa dernière phrase donnent plutôt l’impression qu’il joue volontairement le rôle du dirigeant qui vient de laisser échapper un énorme secret.

Il s’agit donc, selon toute vraisemblance, d’une plaisanterie et non d’une véritable confirmation. Kerr connaît parfaitement les rumeurs qui entourent LeBron et Golden State et semble simplement s’être amusé avec l’enthousiasme du fan.

L’idée de voir LeBron James rejoindre Stephen Curry à Golden State n’est pas nouvelle. Les Warriors ont déjà étudié la possibilité de récupérer le King par le passé, tandis que Curry, Draymond Green et LeBron ont régulièrement affiché leur respect mutuel.

Les trois hommes ont également remporté ensemble la médaille d’or avec Team USA aux Jeux olympiques de Paris en 2024. Leur entente sur et en dehors du terrain n’a fait qu’alimenter le fantasme d’une association en NBA.

Sur le papier, la perspective de réunir LeBron et Curry serait évidemment spectaculaire. Elle permettrait à deux des joueurs les plus importants de leur génération de terminer leur carrière ensemble et offrirait aux Warriors une nouvelle équipe de vétérans capable de viser immédiatement le titre.

Entre les contraintes financières, l’âge des principaux intéressés et les ambitions sportives de LeBron, une telle opération resterait néanmoins très complexe.