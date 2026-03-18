Steve Kerr envoie un message clair sur le retour de Stephen Curry

Steve Kerr a pris la parole sur le retour de Stephen Curry… et son message est sans ambiguïté.

L’absence de Stephen Curry continue de peser lourd sur les Golden State Warriors, mais Steve Kerr a tenu à calmer les inquiétudes autour de sa superstar. Alors que certains observateurs commencent à évoquer une fin de saison prématurée pour le meneur, le coach de Golden State s’est montré beaucoup plus affirmatif.

Interrogé sur la situation de son joueur, Kerr n’a laissé aucune place au doute :

« On s’attend à ce qu’il revienne. Il sera de retour, c’est sûr. On ne sait juste pas si ce sera dans une semaine ou deux. »

Un message clair, qui contraste avec le flou entourant souvent ce type de blessure. Touché au genou (syndrome fémoro-patellaire), Curry est absent depuis fin janvier et a déjà manqué de nombreux matchs, tandis que les Warriors peinent à rester dans la course à l’Ouest.

Le staff avance avec prudence. Kerr a insisté sur le fait que le retour de Curry se fera progressivement, au jour le jour, sans précipitation. L’objectif est simple : éviter toute rechute pour un joueur de bientôt 38 ans, dont l’importance reste capitale pour Golden State.

En attendant, les Warriors tentent de survivre sans leur leader. Mais les résultats sont compliqués. L’équipe a perdu une grande partie de ses repères offensifs et peine à enchaîner les victoires dans une conférence Ouest particulièrement dense.

Avant sa blessure, Curry tournait à 27,2 points de moyenne, confirmant qu’il reste le moteur offensif de la franchise. Son retour pourrait donc complètement changer la dynamique de Golden State dans la dernière ligne droite.

Mais une chose est sûre : du côté des Warriors, il n’est pas question de précipiter les choses. Et même si le calendrier reste flou, le message de Steve Kerr est limpide, Stephen Curry reviendra bien cette saison.

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