Steve Kerr fier de ses hommes malgré l’échec au Mondial

La Team USA ne remportera pas la Coupe du monde 2023. Pourtant considérés comme les grands favoris pour la victoire finale, les Américains ont pris la porte face à l'Allemagne (111-113) en demi-finale vendredi. Rapidement, le sélectionneur Steve Kerr a tenu à relativiser cet échec.

Sur le même ton, l'entraîneur des Golden State Warriors a cherché à retenir le positif, notamment par rapport à l'aventure vécue. A un an des Jeux Olympiques de Paris, le patron de Team USA a envoyé un message à ses joueurs.

"Je pense que c'est une expérience extraordinaire pour tous ces joueurs. Non seulement pour représenter leur pays, mais aussi pour faire avancer leur propre carrière. Il s'agit d'une compétition de haut niveau sur la scène mondiale.

Je pense que tous les membres de l'équipe ont adoré faire partie de cette compétition et, dans un tournoi de ce niveau, vous mettez tout en jeu. Je ne pourrais pas être plus fier de nos joueurs, de l'ardeur avec laquelle ils ont joué. Et de la façon dont ils ont abordé ces cinq dernières semaines à l'entraînement.

Cette équipe est tout à fait digne de remporter un titre. Mais nous n'avons tout simplement pas réussi à le faire", a jugé Steve Kerr.

Pour ce jeune groupe, il s'agit tout de même d'un immense échec. Surtout que pour les JO, certaines superstars risquent de revenir pour chambouler cet effectif...

