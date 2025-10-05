Où qu’il passe, Steven Adams laisse des souvenirs impérissables. L’intérieur néo-zélandais est unanimement adoré par ses coéquipiers, qui ont tous une anecdote à raconter sur sa force brute, son excentricité ou sa simplicité désarmante. Dernier exemple en date : Jake LaRavia, désormais chez les Lakers, a livré un souvenir savoureux de leur passage commun à Memphis

« Ce mec est un animal », a raconté LaRavia dans le podcast The Young Man and the Three. « Il se promenait dans les locaux pieds nus et avec un steak dans chaque main. C’est l’un des gars avec la plus grande force brute que j’ai pu voir. »

Encore précieux à Houston

Une image à la fois absurde et parfaitement fidèle à la légende du pivot, connu pour son allure de guerrier maori et son sens de l’humour placide. Cette saison, Steven Adams portera le maillot des Houston Rockets, où il devrait être un pilier du vestiaire autant qu’un atout précieux dans la raquette.

Même blessé ou discret, il continue d’incarner cette force tranquille que tous ses anciens coéquipiers évoquent avec un mélange d’admiration et de sourire amusé. Cette saison, il tentera de relancer sa carrière après de longs mois loin des parquets. Plus qu’un simple pivot, Adams incarne cette vieille école de la NBA où la robustesse, la loyauté et la camaraderie comptent autant que les stats. Avec lui, chaque vestiaire devient un peu plus vivant, et chaque steak, une légende.

