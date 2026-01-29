Encore une blessure qui vient plomber les chances de titre des Rockets

« Ce n’est pas une entorse de la cheville haute, je vais bien », assurait Steven Adams après s’être blessé au pied le 18 janvier dernier en retombant mal lors d’un match contre les New Orleans Pelicans. Mais même le colosse le plus robuste de toute la NBA s’est finalement fait une raison. Trop sévèrement touché, il a été contraint de se faire opérer et le voilà désormais indisponible pour plusieurs mois. Autrement dit, il ne rejouera pas cette saison et les Houston Rockets viennent encore de perdre un cadre.

Statistiquement parlant, le pivot néo-zélandais n’est peut-être pas le joueur le plus indispensable de l’effectif. Il compilait 5,8 points et 8,6 rebonds de moyenne en moins de 23 minutes cette saison. Mais il affichait aussi le meilleur différentiel de toute l’équipe avec +6,1. En réalité, Steven Adams est clairement l’un des membres les plus importants du groupe. De sa par sa présence, sa solidité défensive, son apport aux rebonds, ses écrans et la belle paire d’intérieurs qu’il forme avec Alperen Sengun. Les Rockets ont dominé leurs adversaires de 6 points sur 100 possessions en jouant « tall ball », souvent en défendant en zone sur ces séquences.

Clint Capela va monter d’un rang dans la rotation et c’est une option de rechange tout à fait correct. Jabari Smith Jr devrait aussi jouer pivot par moments. En revanche, c’est tout de même une perte de poids pour Houston, qui évolue déjà sans Fred VanVleet cette saison. Cet effectif au complet aurait probablement une chance d’aller au bout et de remporter le titre. Sans eux, ça s’annonce plus compliqué. Les Rockets de Kevin Durant vont évidemment rester compétitifs mais les absences de marque risquent de peser à un moment ou à un autre en playoffs.