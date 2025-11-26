Suggs expulsé après une altercation avec Drummond

C'était bien chaud entre Jalen Suggs et Andre Drummond cette nuit. Malgré la différence de poids, l'arrière du Magic n'a pas baissé les yeux, bien au contraire... ^^

Jalen Suggs a une nouvelle fois fait parler de lui cette nuit, mais pas forcément pour de bonnes raisons. Lors du match entre le Orlando Magic et les Philadelphia 76ers, l'arrière s'est chauffé avec Andre Drummond, un pivot de 135 kg (sic), ce qui lui a valu une expulsion immédiate.

La tension initiale a eu lieu entre Drummond et Wendell Carter Jr. L'intérieur du Magic a montré son mécontentement et Drummond est raidi puis a fait mine de se mettre en "position de combat", poings serrés.

Après coup, Suggs a déclaré être intervenu parce qu'il désapprouvait justement le fait que Drummond se soit mis en position d'affrontement avec Carter. Il a déclaré ne rien regretter et qu'il referait la même chose « 10 fois sur 10 ».

« À mon avis, se mettre en position d'affrontement est un peu trop fou, et c'est ce qui s'est passé dans les instants qui ont précédé », a déclaré Suggs. « C'était comme ça. Je ne le regrette pas. Je défendrai mon frère à chaque fois. J'accepterai l'amende. Je ne pense pas que j'aurais dû être expulsé, mais je l'accepterai. Je ne vais pas contester leur décision, alors passons à autre chose. Je n'ai de rancune envers personne. »

Drummond, Carter, Walker et Desmond Bane ont reçu chacun une faute technique, tandis que Suggs en a reçu deux. Il a donc été expulsé du match.

Il finit la soirée à seulement quatre points, malgré 11 passes décisives et 5 rebonds.

Le spectacle sur le parquet a été difficile à supporter pour les fans de Philly tant la rouste subie par les Sixers est monumentale. Le score 144-103 et donc 41 points d'écart peut expliquer les quelques tensions entres les joueurs...

Le Magic ont profité d'une explosion de 51-25 au deuxième quart-temps pour écraser les 76ers, qui jouaient pourtant à domicile, et ils continuent sur leur lancée après leurs excellentes performances récentes. Ils ont remporté sept de leurs dix derniers matchs avant mardi soir, et ils ont non seulement réussi à rester à flot, mais ils ont également prospéré malgré l'absence de Paolo Banchero.