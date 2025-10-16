Surprise à New York : Malcolm Brogdon annonce sa retraite !

A cinq jours de la reprise de la saison NBA, voilà une annonce à laquelle on ne s'attendait pas. Malcolm Brogdon a annoncé qu’il prenait sa retraite, à seulement 32 ans, quelques mois à peine après avoir rejoint les New York Knicks durant l’intersaison. Le meneur vétéran devait faire partie de la rotation de Mike Brown cette saison, mais il a finalement informé la direction new-yorkaise de son choix de mettre un terme à sa carrière, comme il l’a confirmé à ESPN.

« Aujourd’hui, je commence officiellement ma transition hors du basket. J’ai fièrement donné mon esprit, mon corps et mon âme à ce sport durant ces dernières décennies », a écrit Brogdon dans un communiqué. « J’ai fait beaucoup de sacrifices, mais j’ai aussi reçu d’immenses récompenses. Je suis profondément reconnaissant de pouvoir quitter le jeu selon mes propres termes et de profiter désormais des fruits de ma carrière avec ma famille et mes amis. »

Un palmarès individuel étonnant

C'est donc l'usure physique qui a poussé l'ex-universitaire de Virginia a raccroché prématurément. Drafté en 36e position en 2016, Brogdon a déjoué tous les pronostics en devenant Rookie de l’année 2017 sous le maillot de Milwaukee, avant de remporter le trophée de Sixième homme de l’année en 2023 avec Boston. En neuf saisons, il a tourné à 15,4 points, 4,6 passes et 4,2 rebonds de moyenne.

Connu pour son intelligence, son engagement social et son leadership discret, Malcolm Brogdon quitte la NBA avec le respect unanime de ses pairs. Les Knicks perdent un vétéran et un élément de banc précieux et va devoir se pencher sur des alternatives sur le marché des free agents.