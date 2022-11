Tacko Fall s’éclate en Chine, du haut de ses 2m29

Chouchou du public pendant ses brefs passages en NBA, Tacko Fall a marqué de nombreux fans malgré ses performances anecdotiques. S’il ne scorait que 2,2 points par match dans la grande ligue, le pivot de 2m29 domine en Chine. Le Sénégalais semble beaucoup s’amuser avec sa nouvelle équipe, les Xinjiang Flying Tigers.

Pendant ce temps, Tacko Fall en Chine… pic.twitter.com/f2kqqqcoPR — REVERSE (@REVERSEMAGAZINE) November 1, 2022

Lorsqu’ils n’arrivent pas à se faire une place aux États-Unis, beaucoup de joueurs se tournent vers la ligue chinoise. Dominer dans ce championnat, tout de même très regardé, est plus simple et plus gratifiant qu’ailleurs. L’exemple le plus parlant est sans doute celui de Stephon Marbury, véritable star en Asie à la fin de sa carrière.

À Ürümqi, dans la province Xinjiang, Tacko Fall affiche ainsi de bien meilleures statistiques que pendant ses trois saisons en NBA. L’intérieur tourne en effet à 13,6 points, 8 rebonds et 3,1 contres de moyenne, en 22,6 minutes par match. Ici, sa taille le rend virtuellement inarrêtable pour la plupart des défenseurs. Toutefois, cela ne suffit pas à son équipe, 15e du classement avec un bilan de 4-5, pour dominer.

Inadapté au jeu de la NBA moderne, il y a peu de chances que cette vitrine lui permette de retrouver un contrat dans la meilleure ligue du monde. Mais voir Fall si épanoui est déjà très enthousiasmant.

