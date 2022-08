Taurean Prince arrêté à l’aéroport de Miami

Sale news pour les Minnesota Timberwolves. Taurean Prince a été arrêté à l’aéroport de Miami jeudi. Pour des raisons relativement floues pour le moment, mais qui pourraient s'avérer problématiques pour les Wolves.

L’ancien joueur des Hawks, des Nets et des Cavs a été arrêté sur la base d’un « fugitive warrant ». En gros, un mandat émis par un état permettant d’appréhender un suspect dans une autre juridiction. En l’occurence, c’est l’état du Texas qui a émis ce mandat qui a permis d'arrêter le joueur en Floride.

Selon Andy Slater, de Fox Sports 640, le mandat en question concernerait des « drogues dangereuses » :

SLATER SCOOP: Minnesota Timberwolves’ Taurean Prince was arrested on a fugitive warrant this evening at Miami International Airport, multiple sources tell me.

The warrant is from Texas regarding “dangerous drugs,” I’m told. pic.twitter.com/i7jtHyXDVu

— Andy Slater (@AndySlater) August 26, 2022