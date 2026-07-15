Un indice sur le futur coach de Team USA

Nous sommes à un an de la Coupe du Monde de basket au Qatar et Team USA se doit de se préparer un minimum. Au moins les coaches. Selon The Athletic, deux nouveaux assistants viennent ainsi d’être nommés au côté d’Erik Spoelstra afin de se pencher sur la prochaine compétition internationale. Il s’agit de Mark Daigneault du Oklahoma City Thunder et de JB Bickerstaff des Detroit Pistons.

Les Américains, qui dominent le tournoi Olympiques depuis 20 ans maintenant, peinent à se montrer à la hauteur en Coupe du Monde. Ils ont terminé septièmes et quatrièmes des deux éditions précédentes. Sans une équipe de superstars, Team USA ne parvient plus à prendre le dessus sur les meilleures nations, notamment européennes. L’Allemagne est le tenant du titre par exemple.

Au-delà de la Coupe du Monde, la sélection états-unienne prépare déjà l’après Spoelstra. Si l’on se fie au procédé habituel, le successeur du coach du Miami Heat sera l’un des deux assistants nommés cet été. Spoelstra devrait continuer jusqu’aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028 avant d’éventuellement céder sa place. Il avait pris le relais de Steve Kerr, dont il était assistant. L’entraîneur des Golden State Warriors occupait lui une place dans le staff de Gregg Popovich avant de lui succéder sur le banc.

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