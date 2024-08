Team USA déroule, Joel Embiid benché

Team USA a pris le Soudan du Sud au sérieux mercredi soir. Après le match de préparation où les Américains avaient failli mordre la poussière contre ce même adversaire, il fallait s'assurer qu'il n'y aurait aucun stress, ni doute sur l'issue du match. C'est ce qu'ont fait les joueurs de Steve Kerr, victorieux 103-86 contre une équipe encore valeureuse, mais qui n'a cette fois pas pu totalement colmater l'écart de niveau.

Kerr avait décidé de remodeler son cinq et sa rotation pour l'occasion, avec un line-up Curry-Booker-Tatum-James-Davis. Pas de Joel Embiid, qui a connu le même sort que Jayson Tatum au match précédent, c'est à dire un DNP et une soirée clouée sur le banc. L'intérieur des Sixers sera titulaire face à Porto Rico vendredi, mais n'a pas encore réussi à se rendre indispensable. Il aura quand même eu le temps de se faire copieusement huer à son arrivée au Stade Pierre Mauroy et s'en est amusé.

Embiid en train de (faire semblant de) kiffer se faire huer par le public https://t.co/yzRDhaaiFL — REVERSE (@REVERSEMAGAZINE) July 31, 2024

Sur le terrain, on a encore vu des menaces multiples côté Team USA, avec 6 joueurs entre 10 et 18 points, un démarrage sérieux (+19 à la pause), puis un peu de relâchement. Bam Adebayo a fini meilleur marqueur américain avec 18 points et 7 rebonds à 8/10, alors que LeBron James (12 pts, 7 rbds, 5 asts) est devenu le troisième joueur à marquer au moins 300 points aux Jeux Olympiques avec la tunique américaine après Kevin Durant et Carmelo Anthony. On notera que Stephen Curry a du mal à régler la mire dans ces JO et a fini à 1/9 (dont 0/6 à 3 pts).

Côté sud-soudanais, le trio Nuni Omot (24 pts), Carlik Jones (18 pts), Bul Kuol (16 pts) a fait de son mieux pour répondre à la puissance de Team USA et essaiera de poser des problèmes à la Serbie, qui s'est logiquement imposée face à Porto Rico (107-66), pour tenter de se qualifier pour la suite du tournoi.

On sait déjà que pour le dernier match de poule, Steve Kerr alignera LeBron James, Stephen Curry, Devin Booker, Jrue Holiday et Joel Embiid d'entrée.