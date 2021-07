Team USA file en quarts en mode diesel, Kevin Durant dans l’histoire

Si c'était une évidence au début de ces Jeux Olympiques, la phrase va quand même en rassurer quelques uns. Team USA s'est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi, en disposant de la République tchèque (119-84) dans le groupe A.

Il a quand même fallu presque une mi-temps pour que les Américains se mettent en route. Après 10 minutes, Tomas Satoransky et les siens menaient de 7 points et on commençait à imaginer le séisme que représenterait une sortie de route précoce, ou même une qualification comme 3e de la poule...

Petit à petit, Team USA a retrouvé son calme et a proposé un visage nettement plus intéressant que depuis le début de ces JO. Du mouvement, de la défense et juste ce qu'il faut d'insolence au shoot extérieur (20/42 à 48%) pour inverser la situation et prendre le large.

Kevin Love l'a mise à l'envers à Team USA

KD dépasse Melo

Deux joueurs ont incarné le réveil américain : Kevin Durant (23 pts, 8 rbds, 6 pds) et Jayson Tatum (27 pts). Leur agressivité des deux côtés du terrain a usé la bonne dynamique tchèque. "KD" a profité de l'occasion pour devenir, devant Carmelo Anthony, le joueur le plus prolifique de l'histoire du basket américain dans le contexte olympique.

A partir des quarts de finale, les Etats-Unis ne pourront pas se permettre de démarrer les matches aussi mollement ou de proposer le même basket que contre les Bleus. C'est à partir de ce stade que l'on est censés voir la supériorité, ne serait-ce que technique, de cette équipe. Attendons le tirage au sort, mais rien ne dit que la bande à Pop sera capable de faire respecter ce statut.

