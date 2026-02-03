Terry Rozier remporte sa bataille salariale contre la NBA

Enfin des bonnes nouvelles pour Terry Rozier qui vient de remporter une première bataille juridique face à la NBA. Il touchera bien ses 26 millions.

Un arbitrage rendu lundi a donné raison à Terry Rozier dans un litige salarial avec la NBA, une décision qui met fin à plusieurs semaines d’incertitude sur sa rémunération alors qu’il est sous le coup d’une enquête fédérale liée aux paris sportifs.

Un juge a statué en faveur de Rozier dans un différend entre le joueur du Miami Heat et la ligue au sujet de son salaire pour la saison 2025-26, qui avait été placé sous séquestre en décembre après son inculpation fédérale dans une enquête sur des paris illégaux. Selon la décision, fondée sur les termes de la convention collective, les joueurs ne peuvent être mis en congé sans solde que dans des cas de violence domestique ou d’abus d’enfants, ce qui n’est pas le cas ici.

Dans une déclaration à ce sujet, l’avocat de Rozier a mis l’accent sur la présomption d’innocence.

« Terry a gagné aujourd’hui sur les principes du droit contractuel et de la Convention collective entre la ligue et les joueurs, mais le principe plus important en jeu est la présomption d’innocence », a affirmé Jim Trusty. « La décision arbitrale d’aujourd’hui rappelle à la NBA qu’elle ne peut pas ignorer ce concept important simplement parce qu’il s’agit d’une affaire très médiatisée. »

La National Basketball Players Association (NBPA) avait fait appel de l’accord visant à retenir le salaire de Rozier, qui représente environ 26,6 millions de dollars pour cette saison. Dans une déclaration publiée après l’arbitrage, l’association a salué la décision.

« Nous sommes satisfaits de la décision du juge et restons déterminés à garantir que les droits de procédure de Terry sont protégés et qu’il bénéficie de la présomption d’innocence tout au long de ce processus. »

Rozier, qui n’a pas joué cette saison en raison de sa mise en congé, a plaidé non coupable des chefs d'accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique et de blanchiment d’argent dans le cadre de cette enquête fédérale. Ses avocats ont déposé une requête en rejet des charges, arguant d’un abus de pouvoir gouvernemental. La réponse des autorités est attendue prochainement.

Sur le plan sportif, on ne sait toujours pas si Rozier pourra être inclus dans des discussions de transactions impliquant le Heat avant la date limite, sa situation contractuelle demeurant un point d’attention pour la franchise.

Cette victoire juridique assure à Terry Rozier de toucher son salaire complet malgré les procédures en cours et pourrait influencer la manière dont la ligue gère des cas similaires à l’avenir.

