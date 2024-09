Thomas Heurtel veut revenir en équipe de France

Thomas Heurtel n’a pas de club pour le moment. Mais une chose semble sûre : il ne rejouera pas en Russie. Résultat, il se verrait bien rejouer avec l’équipe de France. Pas besoin de rappeler que la FFBB avait décidé de considérer non-sélectionnables les joueurs jouant en Russie. Une situation qui a généré beaucoup de frustrations, de colères et d'échanges plus ou moins houleux.

Résultat, le meneur n’avait pas pu disputer les deux dernières compétitions des Bleus justement parce qu’il jouait en Russie, au Zenit Saint Petersburg. Il aurait d’ailleurs pu participer aux Jeux Olympiques de Paris. Mais il n’avait pas encore entériné sa décision de quitter la Russie.

« J’ai discuté avec le coach Vincent Collet et Boris Diaw », a-t-il expliqué au site Eurohoops ce weekend. « Mais je ne savais pas encore si j’allais rester au Zenit ou pas. Je ne voulais pas dire que je n’allais pas rester, aller en équipe nationale, et revenir en Russie. Ça aurait rendu la situation encore plus compliquée.

Pour les JO, la préparation commençait vraiment très tôt, et je n’avais pas encore pris ma décision à l’époque. Ils m’ont dit que je ne pouvais pas participer. Pas de problème, je l’ai accepté. J’étais un peu triste, mais je ne regrette rien. Je n’ai rien fait de mal. »

Après avoir quitté le Zenit, Thomas Heurtel est désormais sélectionnable. Et il ne nourrit visiblement pas d’amertume. Il aimerait rejouer pour l’équipe de France.

« Si j’avais la chance de rejouer avec la France, ce serait une grande fierté.

Mettre ce maillot et jouer pour son pays est toujours quelques chose de génial. Mais j’espère que je pourrais avoir une deuxième chance, parce que je n’ai rien fait de mal, pour être honnête. Être un mentor avec un rôle différent dans l’équipe serait un plaisir.. Nous avons eu un manque de meneurs en France. Nous sommes des joueurs différents, mais Nolan Traore sera bientôt le meneur principal de l’équipe nationale. »

Pour le moment, Thomas Heurtel attend qu’un club se manifeste. Une équipe EuroLeague de préférence :

« Ce que je veux pour la saison prochaine, c’est une chance de revenir en EuroLeague. »

Et en équipe de France, donc, pour l’Euro 2025.