Tony Allen se moque de son ancien coach à NOLA, « la pire organisation » en NBA

Tony Allen verra son maillot retiré par les Memphis Grizzlies cette saison, ce qui semble l'avoir mis à l'aise lors de son passage dans le podcast de Grind City. L'ancien arrière de Boston et Memphis, entre autres, a évoqué son passage chez les New Orleans Pelicans avec des tacles décollés pour son ancien coach, Alvin Gentry, et la franchise des Pelicans elle-même...

"Alvin Gentry était l'un des pires coaches du monde. Il était vieux, mec. Il oubliait ses discours. Genre : 'Les gars ! On doit prendre des rebonds et, euh... Ils doivent faire quoi déjà ? Allez, à trois, on dit le nom de l'équipe. C'est quoi le nom de l'équipe, déjà ? (rires)' Gentry était un bon coach, il fallait que juste que je râle, il ne m'a pas fait jouer.

Parfois, on jouait sur le terrain des Saints. On lançait le ballon entre les poteaux. Et pour manger, on prenait leurs restes. Les Pelicans, c'est la pire des franchises (rires)".

Bon, pour recontextualiser, tout ça est raconté au milieu d'un fou rire général et il est probable que l'ami Tony Allen en ait rajouté un tout petit peu sur la fin. Mais ça reste amusant tout de même.