Tony Parker dévoile sa marque de champagne : « C’est l’aboutissement d’un rêve »

Tony Parker a présenté sa marque de champagne cofondée avec Róbert Wessman, un projet qu’il décrit comme l’aboutissement d’un rêve et symbole de son engagement dans le vin.

Tony Parker a officiellement présenté sa nouvelle marque de Champagne lors du salon Wine Paris 2026, aux côtés de son associé, le milliardaire islandais Róbert Wessman. Ce projet, fruit d’une passion de longue date pour le vin et le Champagne, marque une nouvelle étape importante dans la reconversion entrepreneuriale de Parker, bien au-delà de son parcours sportif.

Pour Tony Parker, ce lancement n’est pas un simple projet commercial, mais la réalisation d’un rêve de longue date, comme il l'a expliqué au journal Le Point :

« J’ai toujours aimé le Champagne. C’est même la première forme d’alcool que j’ai goûtée, quand j’avais 16 ou 17 ans. Mes parents ont été très attentifs à cette éducation au vin et au Champagne et, très tôt, c’est devenu ce que je préférais. »

L’ancien meneur des San Antonio Spurs, aujourd’hui président de l’ASVEL Lyon-Villeurbanne, s’est investi pleinement dans la création des cuvées, tant sur le plan du goût que de l’identité, associant son propre héritage sportif à l’univers viticole.

« Par la suite, j’ai participé à un premier projet avec l’entrepreneur Michel Reybier… Mais j’avais envie d’aller plus loin, de m’engager dans un projet qui m’appartienne vraiment, pensé sur le long terme. Cette opportunité, Róbert Wessman me l’a offerte. Nous sommes associés à parts égales sur ce projet. Pour moi, cela dépasse le simple cadre entrepreneurial. C’est l’aboutissement d’un rêve. »

Le projet champenois se décline en deux cuvées distinctes : TP9, un Champagne brut accessible nommé en hommage au numéro de maillot qu’il portait en NBA, destiné à la grande distribution, et Four Rings, un Champagne plus premium et rare, en référence aux quatre titres NBA que Parker a remportés avec les Spurs.

Au-delà de l’aspect symbolique, Parker a également souligné l’importance de rendre le vin plus accessible au public.

« Le vin, pour moi, c’est un art de vivre. Je suis convaincu qu’il existe un vin pour tout le monde. Il y a différentes gammes de prix, différentes approches, et quoi que l’on choisisse, l’essentiel reste le plaisir. »

La pression qui accompagne un tel lancement en France, une terre d’excellence viticole où « on n’a pas droit à l’erreur », n’effraie pas Parker. Bien au contraire, il voit dans cette reconnaissance, récemment désigné personnalité de l’année par La Revue des vins de France, une validation de son engagement et de son respect pour l’univers du vin.

« Recevoir aujourd’hui la reconnaissance de ce milieu, c’est une forme de validation. Cela dit quelque chose du respect que je lui porte, et de l’engagement que j’y mets depuis des années. »

Aux côtés de Róbert Wessman, lui-même passionné par le vin depuis de nombreuses années malgré un parcours initial dans l’industrie pharmaceutique, Parker entend porter ce Champagne vers des marchés internationaux, notamment aux États-Unis, avec l’ambition de bâtir une marque solide et durable, fidèle aux valeurs qu’il a toujours portées sur les parquets comme dans la vie.

Entre Tony Parker et l’Euroleague, la guerre est ouverte