Quand on dit que certains Australiens ne plaisantent pas avec l’impact et l’engagement... Jock Landale a le bon passeport, c'est certain. Tradé par les Memphis Grizzlies chez les Atlanta Hawks juste avant la trade deadline, l’intérieur a vécu une journée digne d’un scénario de film d’action.

Atlanta lui avait gentiment proposé d’embarquer plus tard en avion pour avoir le temps de préparer ses affaires, avec la possibilité de rater le match du lendemain contre Utah. Mais voilà : en bon Aussie au mental solide, Landale a opté pour l’option logistique old school. Il a chargé son pick-up à Memphis et a pris la route pour Atlanta. Pas 2h30 dans un jet privé, mais près de 6 heures de voiture à travers le Tennessee, l’Alabama et la Géorgie, presque le temps idéal pour se préparer mentalement à exécuter tous les plans de jeu de Quin Snyder.

Il signe un match fou peu après son arrivée

Non seulement il est arrivé à temps pour faire connaissance avec ses nouveaux camarades et investir une chambre d'hôtel, mais il a aussi pu être aligné face au Jazz. Et là, les chiffres parlent d’eux-mêmes : 26 points (record NBA personnel égalé), 11 rebonds, 5 passes et 4 contres en 32 minutes, le tout dans une victoire (121-119)

Dans une ligue habituée aux jets privés, aux transferts éclairs et aux minutes gérées à la virgule près, l’image de Jock Landale au volant, direction plein Est, restera comme l’une de ces histoires qui donnent du relief à une saison NBA. Et pour Atlanta, cette arrivée sur roues pourrait bien valoir son poids en victoires dans la course au play-in. Les Hawks sont pour le moment 9e, avec 4 victoires de retard sur le top 6.