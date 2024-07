Trae Young, c’est le calme plat pour un trade ?

Les Atlanta Hawks ont donc envoyé Dejounte Murray aux New Orleans Pelicans. Dans ce deal, la franchise de Géorgie a récupéré Dyson Daniels,Larry Nance Jr, EJ Liddell, le choix au premier tour des Los Angeles Lakers en 2025 et le moins bon choix au premier tour en 2027 entre ceux des Milwaukee Bucks et des Pelicans. Dans la foulée de ce deal, les Hawks n'ont pas lancé une grande reconstruction. Avec un Trae Young toujours présent.

Pourtant, le meneur a fait l'objet de nombreuses rumeurs ces derniers mois. Les dirigeants d'Atlanta, déçus par la saison 2022-2023, seraient prêts à faire imploser ce groupe. Mais encore faut-il recevoir des propositions intéressantes...

D'après les informations du journaliste d'ESPN Zach Lowe, le marché se révèle particulièrement calme pour Young. Pourtant, afin de potentiellement "tanker", les Hawks se verraient bien récupérer leurs picks, contrôlés par les San Antonio Spurs à la suite du deal pour Murray en 2022.

Mais les Spurs, conscients de la valeur de ces picks, n'ont pas l'intention de "faciliter" un accord. Surtout que les Texans n'ont pas montré un grand intérêt récemment pour Young. Une situation logique après le recrutement de Chris Paul, pour encadrer les jeunes talents de San Antonio, à ce poste.

Dans le même temps, les Los Angeles Lakers ont également affiché "un intérêt faible" pour la star d'Atlanta. Pourquoi ? En raison du prix réclamé par les Hawks. Sur ce dossier, les Angelenos refusent d'accéder aux demandes pour le natif de Lubbock. On peut penser que les Californiens ne veulent notamment pas sacrifier Austin Reaves.

Tant que les demandes des Hawks ne baisseront pas, les Lakers ne comptent pas relancer ce dossier. Sauf surprise, l'avenir de Trae Young, sous contrat jusqu'en 2026 (player option en 2027), va donc s'écrire, au moins sur le court terme, à Atlanta.

Trae Young a trois destinations en tête…