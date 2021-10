Trae Young pousse un coup de gueule et déplore un manque de respect !

Trae Young et les Atlanta Hawks ont réalisé une belle campagne en 2020-2021. Finaliste à l'Est, la franchise de Géorgie s'est simplement inclinée contre les futurs champions, les Milwaukee Bucks (2-4).

Pour autant, pour cette saison 2021-2022, cette équipe se retrouve quasiment pas mentionnée pour jouer le titre. Rien qu'à l'Est, les Bucks et les Brooklyn Nets attirent tous les regards. Et Young n'aime vraiment pas ça...

Lors d'un entretien accordé à The Athletic, le meneur des Hawks a ainsi décidé de pousser un coup de gueule.

"Je ne pense pas que nous ayons le respect que nous méritons. Personnellement, je regarde beaucoup la télévision. Je vois des gens mentionner toutes les signatures des équipes. Personne ne parle de nous. Ensuite, lors du match Milwaukee-Brooklyn, ils ont dit qu'ils étaient en finale de l'Est... C'était donc juste époustouflant ! Je ne suis pas satisfait. Je sais que mes coéquipiers non plus. Nous sommes très heureux et très humbles de notre parcours et de nos réussites, mais nous avons seulement atteint les finales de la Conférence. Ce n'est pas l'objectif final pour qui que ce soit. Pour nous, nous ne sommes donc pas satisfaits. Nous voulons plus", a ainsi prévenu Trae Young.

Et dès le premier match, les Hawks ont utilisé cette motivation pour dérouler contre les Dallas Mavericks (113-87). Avec un collectif solide et un Trae Young en progression, Atlanta reste une formation à surveiller avec attention.

Trae Young comparé à Michael Jordan par son coach