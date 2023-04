CQFR vidéo : Un Trae Young clutch surprend les Celtics, Phoenix et Denver qualifiés

L'équipe de la chaîne BasketSession REVERSE ne dort plus pendant ces playoffs et elle vous délivre tous les matins un CQFR vidéo en plus de sa version écrite. L'occasion de revenir sur la victoire surprenante des Atlanta Hawks de Trae Young contre les Boston Celtics mais aussi des qualifications dans la douleur des Phoenix Suns et des Denver Nuggets.

Le CQFR en vidéo

Le CQFR sur toutes les plateformes audio