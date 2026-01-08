Trae Young fait ses adieux à Atlanta… en plein match

Échangé dans un timing irréel, Trae Young a salué ses coéquipiers et le public d’Atlanta au cœur même du match face aux Pelicans.

Trae Young fait ses adieux à Atlanta… en plein match

Trae Young n’est plus un Hawk. Le meneur All-Star a été échangé aux Washington Wizards en retour de CJ McCollum et Corey Kispert, mettant fin à une ère de huit saisons passées à porter le maillot d’Atlanta et à être l’identité offensive de l’équipe.

Alors que l’annonce de l’échange a été faite en plein match face aux Pels (dans le 4e quart temps, alors que les locaux récitaient leur basket et menaient 100 à 81), Trae Young - DNP du fait d'une blessure à la cuisse - a quitté le banc pour saluer les fans et ses coéquipiers, une image qui symbolise la fin d’un chapitre long et chargé d’émotions.

Dans le vestiaire après le match, Zaccharie Risacher, a résumé l’atmosphère et l’importance de ce moment :

« C’était profond… Il nous a fait savoir qu’il serait toujours là pour nous quoi qu’il arrive et qu’il serait heureux de nous voir réussir, et nous éprouvons la même chose pour lui aussi. »

Les mots de Risacher disent beaucoup de plusieurs choses à la fois : la gratitude, la camaraderie et la complexité d’un échange qui secoue l’identité d’une franchise. Trae Young n’était pas seulement un joueur, il était le visage des Hawks, leur créateur de jeu, celui qui a porté les espoirs de la franchise jusqu’aux playoffs et qui demeure leur leader historique en passes décisives et en tirs à trois points.

Ce départ intervient alors que Young a été limité à seulement 10 matchs cette saison en raison de blessures, une cuisse contusionnée et d’autres soucis physiques qui ont réduit son impact par rapport à ses normes habituelles.

Les Hawks, actuellement en bas de tableau à l’Est, semblent tourner une page et réfléchir à une nouvelle construction autour d’un noyau plus jeune et plus équilibré, avec Jalen Johnson, Dyson Daniels, Nickeil Alexander-Walker ou encore Zaccharie Risacher comme pièces maîtresses du futur.

L’échange lui-même (Young contre McCollum et Kispert) illustre cette nouvelle orientation. McCollum, vétéran expérimenté, et Kispert, shooteur sous contrat à long terme, apportent respectivement de la stabilité offensive et du tir extérieur, mais aucun ne représente une figure iconique semblable à Young.

Au moment où il partait vers le tunnel, Young a pris le temps de saluer les fans, de serrer quelques mains et d’embrasser une page de l’histoire d’Atlanta. C’est une séquence inhabituelle, presque cinématographique : un visage central de la franchise se retire sous les projecteurs, non parce qu’il a choisi de partir, mais parce que l’histoire a pris un tournant différent.

 

Ce départ laisse un vide, mais aussi une opportunité. Les Hawks doivent désormais définir une nouvelle identité sans le joueur qui a fait vibrer leurs supporters pendant presque une décennie. Et tandis que Trae Young commence un nouveau chapitre à Washington, Atlanta s’engage dans une période de reconstruction, où les voix des jeunes leaders comme Risacher et Johnson devront se faire entendre encore plus fort.

Trae Young tradé aux Wizards !

Exprimez-vous