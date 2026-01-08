Trae Young fait ses adieux à Atlanta… en plein match

Échangé dans un timing irréel, Trae Young a salué ses coéquipiers et le public d’Atlanta au cœur même du match face aux Pelicans.

Trae Young n’est plus un Hawk. Le meneur All-Star a été échangé aux Washington Wizards en retour de CJ McCollum et Corey Kispert, mettant fin à une ère de huit saisons passées à porter le maillot d’Atlanta et à être l’identité offensive de l’équipe.

Alors que l’annonce de l’échange a été faite en plein match face aux Pels (dans le 4e quart temps, alors que les locaux récitaient leur basket et menaient 100 à 81), Trae Young - DNP du fait d'une blessure à la cuisse - a quitté le banc pour saluer les fans et ses coéquipiers, une image qui symbolise la fin d’un chapitre long et chargé d’émotions.

Trae Young dapping up the staff and DC Youngfly after the trade news https://t.co/kFFRvzyMZT pic.twitter.com/P4zlSJFJYx — Shabazz 💫 (@ShowCaseShabazz) January 8, 2026

Dans le vestiaire après le match, Zaccharie Risacher, a résumé l’atmosphère et l’importance de ce moment :

« C’était profond… Il nous a fait savoir qu’il serait toujours là pour nous quoi qu’il arrive et qu’il serait heureux de nous voir réussir, et nous éprouvons la même chose pour lui aussi. »

Les mots de Risacher disent beaucoup de plusieurs choses à la fois : la gratitude, la camaraderie et la complexité d’un échange qui secoue l’identité d’une franchise. Trae Young n’était pas seulement un joueur, il était le visage des Hawks, leur créateur de jeu, celui qui a porté les espoirs de la franchise jusqu’aux playoffs et qui demeure leur leader historique en passes décisives et en tirs à trois points.

Ce départ intervient alors que Young a été limité à seulement 10 matchs cette saison en raison de blessures, une cuisse contusionnée et d’autres soucis physiques qui ont réduit son impact par rapport à ses normes habituelles.

Les Hawks, actuellement en bas de tableau à l’Est, semblent tourner une page et réfléchir à une nouvelle construction autour d’un noyau plus jeune et plus équilibré, avec Jalen Johnson, Dyson Daniels, Nickeil Alexander-Walker ou encore Zaccharie Risacher comme pièces maîtresses du futur.

L’échange lui-même (Young contre McCollum et Kispert) illustre cette nouvelle orientation. McCollum, vétéran expérimenté, et Kispert, shooteur sous contrat à long terme, apportent respectivement de la stabilité offensive et du tir extérieur, mais aucun ne représente une figure iconique semblable à Young.

Au moment où il partait vers le tunnel, Young a pris le temps de saluer les fans, de serrer quelques mains et d’embrasser une page de l’histoire d’Atlanta. C’est une séquence inhabituelle, presque cinématographique : un visage central de la franchise se retire sous les projecteurs, non parce qu’il a choisi de partir, mais parce que l’histoire a pris un tournant différent.

Ce départ laisse un vide, mais aussi une opportunité. Les Hawks doivent désormais définir une nouvelle identité sans le joueur qui a fait vibrer leurs supporters pendant presque une décennie. Et tandis que Trae Young commence un nouveau chapitre à Washington, Atlanta s’engage dans une période de reconstruction, où les voix des jeunes leaders comme Risacher et Johnson devront se faire entendre encore plus fort.

Trae Young tradé aux Wizards !