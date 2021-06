Trae Young cale un petit move insolent, la (bonne) réaction de Giannis

Trae Young est en roue libre depuis le début des playoffs. Il se déchaîne sur les défenses adverses, leur fait passer des soirées pitoyables et se permet en plus de chambrer. Un bon rôle du méchant que l’on a envie d’aimer. Le profil et l’attitude pour être « détester » (mais paradoxalement affectueusement) par le public adverse. Surtout qu’il brille encore plus dans les salles des autres équipes.

« J’ai toujours aimé les matches à l’extérieur depuis que je suis ado. Dans ces moments-là, votre équipe est encore plus unie. Vous êtes seuls contre tous dans la salle », note le héros du soir.

Avec 48 points, Trae Young a fait souffrir les défenseurs des Milwaukee Bucks. Mais il y a une action qui illustre parfaitement sa performance. Ce crossover en fin de partie sur Jrue Holiday. Avant de planter un trois-points clutch, le tout après un petit mouvement d’épaule bien insolent.

Faire du trashtalking en menant de 25 points, c’est facile. Mais là, Trae Young se permet de jouer avec les nerfs des Bucks alors qu’il ne reste que 3 minutes et que tout est encore possible. Ce qui donne encore plus de charme et de culot à son geste. En tout cas, Giannis Antetokounmpo ne l’a pas mal pris et c’est tant mieux.

« Il s’amuse, il prend du plaisir. On va faire la même chose, on va s’amuser. Ça fait partie du jeu, il n’y a rien de personnel », notait le double-MVP.

L’animosité en playoffs, c’est bien. Mais les rivalités où chacun prend du plaisir et essaye de gagner tout en se respectant, c’est bien aussi.

