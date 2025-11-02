Trae Young, le verdict est tombé et ça pique un peu

Trae Young a évité le pire, mais sera quand même absent au moins un mois. Les Hawks vont devoir trouver des solutions sans leur meneur.

Trae Young va manquer au moins un mois de compétition. Le meneur star des Hawks souffre d’une entorse du ligament collatéral médial (MCL) du genou droit et ne sera réévalué que dans quatre semaines, selon ESPN. La blessure est survenue mercredi contre Brooklyn, quand Mouhamed Gueye, poussé par un adversaire, est tombé sur la jambe de son coéquipier. Plus de peur que de mal pour “Ice Trae”, qui évite une rupture ligamentaire, mais le coup est rude pour les ambitions des Hawks.

L’équipe de Quin Snyder avait entamé la saison avec des attentes élevées, renforcée par les arrivées de Kristaps Porziņgis, Nickeil Alexander-Walker et Luke Kennard. Le projet reposait toujours sur Young, à la fois chef d’orchestre et moteur offensif. Le meneur, meilleur passeur de la ligue la saison passée (11,6 assists), compilait jusqu’ici 17,8 points et 7,8 passes de moyenne, dans un rôle toujours central malgré des résultats collectifs un peu décevants.

Son absence prolongée va obliger Atlanta à se réinventer. Jalen Johnson, impressionnant en ce début de saison (20,8 points, 8,2 rebonds, 5 passes), mais aussi Zaccharie Risacher, vont sans doute devoir en faire un peu plus pour compenser l'absence du meneur All-Star.

Sans Trae Young, les Hawks seront en quête d'un équilibre différent pour rester compétitifs à l’Est. Même si le pire a été évité sur le plan médical, cette blessure rappelle à quel point le moindre contretemps peut fragiliser une équipe sous pression, déterminée à enfin franchir un cap cette saison.