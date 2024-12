Trae Young, une précocité à la LeBron et Big O !

Alors que les Hawks se rapprochent gentiment du top 5 de la Conférence Est, Trae Young fait discrètement une saison assez remarquable. On en a déjà parlé ici, mais le meneur d'Atlanta a adapté son jeu et son approche, pour permettre à son équipe d'être performante. La montée en puissance de Jalen Johnson, le besoin de développer Zaccharie Risacher, l'éclosion de Dyson Daniels, les cartons en sortie de banc de De'Andre Hunter... Rien n'aurait été possible si Trae Young n'avait pas eu la volonté que tout ça fonctionne.

Après son début de carrière tonitruant, avec une finale de Conférence en peu de temps, puis un relatif désamour et une entente pas très cordiable avec certains membres de la direction, le voilà à la croisée des chemins, au sein d'une équipe assez jeune qui gravite autour de lui.

Jeune, Trae Young l'est aussi. L'ancien meneur de l'Oklahoma n'a que 26 ans, ce que l'on a parfois tendance à oublier. Pourtant, sa précocité et la rapidité avec laquelle il a accompli certaines choses sont remarquables. Après le match remporté par les Hawks contre Chicago la nuit dernière, Young a dépassé la barre des 10 000 points et 4 000 passes en carrière. Il est tout simplement le deuxième plus jeune joueur, derrière LeBron James, et le deuxième avec le moins de matches au compteur (436), derrière Oscar Robertson, à y parvenir.

Les résultats collectifs n'ont pas toujours suivi, mais Trae Young est mine de rien un joueur assez fiable et régulier. A cette heure, il est le troisième passeur le plus prolifique (à la moyenne par match) dans l'histoire de la NBA avec 9.7 assists, mais aussi le 13e scoreur (là aussi à la moyenne) avec 25.3 points par match.