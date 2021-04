Dans la rencontre entre les Atlanta Hawks et les Chicago Bulls vendredi, tout le monde a retenu les 50 points de Zach LaVine. Normal tant cette barre est mythique et marque les esprits. Moins médiatisé mais tout aussi impressionnant, Trae Young a lui aussi réalisé un véritable exploit.

Le meneur des Hawks est passé tout près d’un triple double, avec des stats proprement monstrueuses. Il a ainsi cumulé 42 points, 8 rebonds et 9 passes décisives.

Et si le joueur auquel il sera toujours comparé, Luka Doncic, enfile les triple-doubles comme personne de son âge, Trae Young n’est pas en reste en ce qui concerne les grosses stats et la précocité. Cette performance contre les Bulls est son 16ème match à plus de 40 points et 5 passes.

Un seul joueur dans toute l’histoire de la NBA a fait mieux avant ses 23 ans : LeBron James lui-même. Et le record de la superstar des Lakers est très clairement accessible pour Trae Young. LBJ a en effet compilé 17 matches de ce genre avant ses 23 ans. Un âge que le Hawk n’atteindra que le 19 septembre prochain.

Trae Young last night:

✅ 42 PTS

✅ 8 REB

✅ 9 AST

It was the 16th time Young has recorded at least 40 points and five assists in a game. The only player in NBA history with more such games before his 23rd birthday is LeBron James (17). pic.twitter.com/lD1qJVcTQ9

— Justin Kubatko (@jkubatko) April 10, 2021