« Tu ne pourrais pas défendre sur ma mère », Tom Izzo est toujours un tueur

Tom Izzo, le légendaire coach de Michigan State, a envoyé une punchline folle à l'un de ses joueurs et en a remis une couche en conférence de presse.

A 70 ans, Tom Izzo "court" toujours. Le coach de Michigan State est en place sur le banc des Spartans depuis 31 ans et peut se targuer d'avoir la plus grande longévité actuelle en Division I chez les garçons. Outre ses succès sportifs, Izzo est aussi célèbre pour son style très direct et franc du collier, avec des punchlines bien tranchantes. Parfois, elles sont destinées à ses propres joueurs.

Kur Teng, l'arrière de Michigan State, en a fait l'expérience cette semaine, lors de la victoire de son équipe contre Oregon (68-52). Lors d'un temps mort filmé par les caméras d'ESPN, Izzo lui lâche ainsi : "Kur, tu ne pourrais même pas défendre sur ma mère. Ma mère !". Interrogé par les médias sur cette séquence après le match, le champion NCAA 2000 (avec Morris Peterson et Mateen Cleaves) a été encore plus divertissant en précisant sa pensée.

La mère de Tom Izzo a 99 ans et demi

« Ma mère a 99 ans et demi. Elle ne sait pas jouer au basket mais il aurait été incapable de défendre sur elle quand même. J'étais très sérieux et j'espère que ça va l'énerver et qu'il jouera mieux en étant énervé. Certaines choses m'ont filé mal au ventre. On va tous prendre l'avion pour East Lansing (la ville où se situe le campus de Michigan State, NDLR) et Kur va lui voler vers Appleton. Regardez USA Today demain, vous le verrez en train de faire du un contre un avec ma mère dans la salle de sports d'une maison de retraite ».

Kur Teng n'a joué que 8 minutes sur ce match, soit deux fois moins que sa moyenne sur la saison. Quand Tom Izzo pas content, lui toujours faire ainsi, comme dirait l'autre. Blague à part, on veut bien une retransmission s'il y a effectivement un duel entre une dame presque centenaire et un joueur NCAA.