Ty Lue mêlé aux parties de poker truquées avec Billups ?

Ty Lue, le coach des Clippers, n'est pas cité dans l'enquête officielle du FBI, mais son nom revient dans l'enquête de Pablo Torre...

Un nouveau nom commence à émerger dans l’affaire des paris illégaux et des parties de poker truquées qui secoue le monde de la NBA. Et il ne s’agit pas de Chauncey Billups, arrêté la semaine dernière par le FBI, mais d’un autre coach de renom. Selon le journaliste Pablo Torre, à l’origine des révélations sur l’affaire impliquant Kawhi Leonard, Tyronn Lue aurait assisté à l’une de ces fameuses parties truquées, manipulées à l’aide d’outils technologiques, en compagnie de Billups, en 2019. À l’époque, Lue était encore assistant de Doc Rivers sur le banc des Los Angeles Clippers, avant de lui succéder un an plus tard.

Toujours selon Torre, Lue aurait également été aperçu aux World Series of Poker l’an dernier, aux côtés de Damon Jones, autre figure citée dans le dossier et présenté comme l’un de ses plus proches amis. Le coach des Clippers serait un habitué de la salle Aria High Limit de Las Vegas, un établissement très prisé des joueurs professionnels. Cela ne signifie évidemment pas qu’il ait pris part à l’escroquerie ni même qu’il en ait eu connaissance, mais plusieurs de ses fréquentations figurent parmi les protagonistes du scandale.

Une escroquerie à plusieurs millions de dollars

Les enquêtes en cours évoquent des sommes de plusieurs millions de dollars détournées, issues de parties truquées impliquant des personnalités de la NBA et des membres du crime organisé. Pour l’heure, Ty Lue n’est cité qu’en tant que témoin potentiel, mais son nom s’ajoute à une liste de plus en plus longue de figures liées de près ou de loin à cette affaire tentaculaire.

Une chose est sûre : le début de saison est tout sauf paisible dans les coulisses des Los Angeles Clippers.