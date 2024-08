Tyler Herro croit encore au Miami Heat… et même au titre

Finaliste en 2023, le Miami Heat s’est planté la saison dernière. Les Floridiens ont dû passer par le play-in pour se qualifier pour les playoffs et ils ont été corrigés au premier tour par les Boston Celtics. De quoi laisser penser que la formation de South Beach est rentrée dans le rang. Surtout suite aux derniers mouvements effectués par les New York Knicks ou les Philadelphia Sixers, deux franchises qui font office d’épouvantails de la Conférence Est avec les Celtics champions en titre et éventuellement les Milwaukee Bucks. Mais ce n’est pas l’avis de Tyler Herro.

« Je ne vois pas pourquoi nous ne serions pas à nouveau candidats. Nous avons tout ce qu’il nous faut. Je suis très excité pour la saison à venir. Bien sûr qu’il y a plusieurs équipes de l’Est qui peuvent avoir le sentiment de s’être renforcées avec leur recrutement. Moi, je pense que nous avons progressé en interne. » « Nous avons des jeunes qui vont, on l’espère, encore progresser. Bam Adebayo et moi sommes en train de devenir des vétérans dans cette ligue. Terry Rozier est en bonne santé et il est prêt. Et Jimmy Butler est extrêmement motivé après avoir manqué les playoffs la saison dernière. Nous n’avons pas encore pu jouer au complet. Mais nous avons le sentiment que, une fois au complet, nous sommes assez forts pour aller loin en playoffs et gagner le titre. »

Cette déclaration montre surtout l’extrême confiance de Tyler Herro en lui et en ses coéquipiers. Mais d’un autre côté, il n’a pas totalement tort. Cette équipe du Heat est plus dangereuse quand elle est moins attendue et elle a encore clairement des atouts à faire valoir. Mais elle manque tout de même de talents pour vraiment viser le titre.

Chauncey Billups n’est pas fan de Rudy Gobert : « Les grands défenseurs, on les fuit »