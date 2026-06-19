Les Pistons pourraient récupérer Tyler Herro en servant de troisième équipe dans un éventuel trade de Giannis Antetokounmpo.

Les rumeurs autour de Giannis Antetokounmpo continuent d'agiter la NBA, et un nouvel acteur pourrait s'inviter dans le dossier.

Selon Marc Stein, les Detroit Pistons sont surveillés comme un possible troisième partenaire dans un éventuel blockbuster entre le Miami Heat et les Milwaukee Bucks. Dans ce scénario, Tyler Herro pourrait prendre la direction du Michigan.

Après une saison qui a confirmé les progrès de la franchise, Detroit chercherait activement à renforcer son effectif autour de Cade Cunningham.

L'objectif serait notamment d'ajouter davantage de création offensive et de tir extérieur.

Dans cette optique, Herro représenterait une cible logique. L'arrière du Heat est l'un des meilleurs scoreurs extérieurs de la ligue et apporterait immédiatement une menace supplémentaire aux côtés de Cunningham.

Marc Stein précise toutefois que Detroit explore plusieurs options sur le marché.

Parmi les autres noms évoqués figurent notamment Kyrie Irving, Trey Murphy III, Coby White, Isaiah Joe ou encore Zach LaVine.

Certaines de ces pistes paraissent néanmoins beaucoup plus difficiles à concrétiser que celle menant à Herro, qui pourrait devenir disponible si Miami parvient à convaincre Milwaukee de lui céder Giannis.

Comme souvent depuis plusieurs semaines, tout ramène finalement à l'avenir d'Antetokounmpo.

Les Bucks sortent d'une saison très décevante conclue sur un bilan de 32 victoires pour 50 défaites, ce qui alimente les spéculations autour d'un possible départ de leur superstar.

Si le Heat reste considéré comme le favori dans ce dossier, plusieurs équipes pourraient être impliquées pour faciliter une transaction d'une telle ampleur.

Et dans ce jeu de dominos, Detroit pourrait récupérer un joueur de premier plan sans même mettre la main sur Giannis.

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