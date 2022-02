Tyrese Haliburton a vraiment cru à une blague en apprenant son trade

Tyrese Haliburton ne l'a pas caché : le jeune talent a pleuré en apprenant son trade. Envoyé par les Sacramento Kings aux Indiana Pacers lors de deadline, l'arrière ne s'attendait absolument pas à une telle décision des dirigeants californiens.

Totalement impliqué dans le projet des Kings, le natif d'Oshkosh se voyait s'inscrire dans la durée à Sacramento. Mais la direction de l'actuel 13ème de la Conférence Ouest en a décidé autrement pour miser sur Domantas Sabonis.

Lors d'une apparition pour l'émission NBA Today sur ESPN, Haliburton a avoué qu'il avait initialement cru à une blague.

"J'ai reçu un appel de mon agent environ 30 minutes avant l'échange et il m'a dit : 'Je pense que tu pourrais être échangé'. Je pensais que c'était une blague, si je suis honnête. Puis ensuite, le GM des Kings m'a appelé 30 minutes plus tard pour me dire : 'Nous t'envoyons à Indiana'.

Et j'étais parti. Choqué ? Oh oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Je n'avais eu absolument aucune indication que j'allais être échangé. Je n'avais aucune idée que ça allait se passer comme ça. Mes amis me demandaient : 'Tu as peur de la deadline ?'. Je répondais : 'Non, tout va bien'", a ainsi raconté Tyrese Haliburton en se marrant.