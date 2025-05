Tyrese Haliburton est conseillé par Joel Embiid : une fausse bonne idée ?

Tyrese Haliburton est l'une des stars de ces playoffs 2025, avec deux game winners dans les ultimes secondes, mais aussi déjà 7 victoires et une qualification probable pour la finale de Conférence, puisque les Pacers mènent (3-1) contre Cleveland. Néanmoins, le meneur d'Indiana n'est pas le joueur le plus populaire, que ce soit auprès des fans ou de ses pairs, qui l'ont désigné comme "joueur le plus surcoté de NBA" il y a quelques semaines.

Cette hostilité, Haliburton apprend à vivre avec et reçoit des conseils d'un autre joueur majeur de la ligue qui doit fréquemment faire face aux critiques et à l'aversion de nombreux adversaires : Joel Embiid.

D'après The Athletic, les deux hommes, qui ont remporté la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Paris l'année dernière avec Team USA, échangent beaucoup par SMS ces derniers temps. Tyrese Haliburton trouve les conseils d'Embiid précieux, notamment en ce qui concerne le fait de se bâtir "une immunité face au rejet".

Le Camerounais semble lui donner également des conseils d'ordre purement sportif, puisqu'il lui aurait indiqué son souhait de le voir shooter plus. Pas sûr qu'Haliburton l'écoute beaucoup, lui qui privilégie la qualité et les tirs assassins au volume.

On se souvient que dans le documentaire Netflix sur les JO, Joel Embiid avait rejeté en bloc la simple idée de venir jouer en Indiana. Avec les difficultés des Sixers et le niveau affiché par les Pacers, on ne serait pas trop dédaigneux à sa place...

La séquence à ne pas rater aujourd'hui : les 10 dernières secondes qui mènent au tir assassin de Tyrese Haliburton