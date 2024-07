Tyrese Haliburton est fan des frères Lebrun !

"The Lebrun brothers are electric", a tweeté Tyrese Haliburton mardi soir. Les fans américains du meneur des Indiana Pacers, présent aux Jeux Olympiques 2024 avec Team USA, ont dû croire qu'il voulait parler de LeBron James et d'un frère dont on n'aurait pas eu vent de l'existence. Pourtant, ce sont bien Alexis et Félix Lebrun, les deux pongistes stars du tennis de table français, qui ont capté l'attention du "Prince Hali". Captivé par les huitièmes de finale de la discipline, Haliburton, qui n'a pas joué la moindre minute dans le premier match des Etats-Unis contre la Serbie, a savouré les exploits des deux Montpelliérains.

The Lebrun brothers are electric — Tyrese Haliburton (@TyHaliburton22) July 29, 2024

Alexis Lebrun a effacé le Croate Pucar (4-0) avec un point assez fou dans la 4e manche, alors que son frère Félix, âgé de 17 ans, a disposé du Suédois Källberg en six manches (4-2).

🇫🇷 Qu'est-ce que tu viens de nous faire 𝐀𝐥𝐞𝐱𝐢𝐬 𝐋𝐞𝐛𝐫𝐮𝐧 ?! 🏓 😱 Suivez l'intégralité des Jeux de #Paris2024 sur Eurosport via Max pic.twitter.com/bsfsDeeeYu — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 29, 2024

Peut-être Tyrese Haliburton prend-il des notes pour défier prochainement Anthony Edwards, qui est lui persuadé de pouvoir prendre au moins un point contre les membres de l'équipe américaine de tennis de table...

