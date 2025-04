Comme tous les samedis, Antoine Pimmel, Théophile Haumesser et Shaï Mamou répondent à vos questions sur le basket et la NBA. C'est le Ce à Quoi il Fallait Répondre.

On y parle notamment de Tyrese Haliburton, de la différence de niveau entre les séries de playoffs NBA à l'Est et à l'Ouest, de Steve Kerr et de bien d'autres choses encore.

Pour poser vos questions, il suffit de les envoyer par mail à l'adresse suivante : CQFR.REVERSE@gmail.com.

N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner à nos chaînes !

Le CQFR sur YouTube

🎙️ Kobe Bryant Vs Tracy McGrady, qui eu le meilleur prime ?