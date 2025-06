Tyrese Haliburton et ses deux voix : le mystère le plus fascinant des Finales

Tyrese Haliburton a fait basculer des matchs et réécrit des scripts entiers en playoffs. Mais son plus grand tour de magie reste peut-être ailleurs. Pas dans un no-look à une main ni dans un step-back à 8 mètres à la dernière seconde. Non, dans… sa voix. Ou plutôt ses voix.

Cette saison, une séquence post-match est devenue virale. Haliburton parle aux médias, rien d’anormal, puis switche soudainement de tonalité en plein milieu d’une phrase. Sans prévenir, sa voix passe de suave et grave à un registre plus haut, presque cartoonesque. Un glitch audio ? Pas du tout. Juste Tyrese, tel qu’il est.

Ce phénomène n’est pas nouveau. Ceux qui le suivent depuis Iowa State savent qu’il a toujours eu cette particularité vocale. Mais sur la plus grande scène de la NBA, avec des millions d’oreilles braquées sur lui, c’est devenu une fascination. Reddit s’est transformé en labo de phoniatrie improvisé, entre hypothèses anatomiques et mèmes en pagaille. On y lit par exemple que ce serait lorsqu'il penche sa tête sur la droite que sa tonalité change. D'autres l'imaginent avoir passé un pacte avec le diable en échange de ses talents de basketteur, avec cette étonnante dualité vocale comme contrepartie.

Tyrese Haliburton, lui, s’en amuse : “Les gens me disent tout ça, que j'ai deux voix différentes, mais je ne m'en rends pas compte !".

Dans une ligue où chaque star est un produit hyper-marketé, Haliburton détonne. Il joue vrai, il parle vrai – même avec deux voix. Et il n'est qu'à deux victoires de mener les Indiana Pacers vers l'un des titres les plus fous de l'histoire de la NBA.

Tyrese Haliburton : l’ajustement nécessaire pour le Game 3