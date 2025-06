Tyrese Haliburton : l’ajustement nécessaire pour le Game 3

Après la défaite des Indiana Pacers, Tyrese Haliburton est revenu sur les ajustements que son équipe doit faire au Game 3.

Pour lui, les Pacers n’ont pas réussi à jouer leur jeu habituel dans le 2e match. Au lieu d’attaquer la raquette pour trouver des trois-points en ressortant, ils ont trop jouer en périphérie. La faute bien sûr à une équipe du Thunder qui a parfaitement bloquer la peinture. Et mis une pression constante les fois où un Pacer s’y retrouvait balle en main.

« Je pense que nous avons mis quelques tirs sur des renversements, mais nous devons faire un meilleur job pour amener la balle près du cercle et la ressortir », analysait Tyrese Haliburton. « C’est une équipe qui bloque l’accès à la raquette et qui fait du bon boulot pour entourer le porteur de balle.

On a l’impression qu’il y a cinq gars autour de vous quand vous êtes dans la raquette, mais on doit mieux réussir à trouver des trois-points dans cette situation. Et je pense que dans le premier quart-temps on a réussi à les contourner probablement un peu plus que ce dont ils ont l’habitude, mais on n’a pas réussi à capitaliser là-dessus par la suite. »

Logiquement, Tyrese Haliburton veut donc que ses Indiana Pacers insistent sur l’attaque des intervalles et sur le fait d’aller dans la raquette. C’est ainsi qu’ils trouveront les tirs à trois-points qu’ils ont l’habitude de prendre.

« Nous savons que la raquette est à nous, qu’elle est notre amie. Plus nous sommes capables d’attaquer la peinture, plus les choses se passent bien pour nous en général. Donc, il s’agit juste pour nous d’avoir des trois-points de cette manière (en attaquant et ressortant la balle). Si vous vous comptez de passer la balle autour de la ligne à trois-points et de prendre des trois-points juste avant les 24 secondes, c’est très difficile. Et parfois on s’est enlisé à jouer comme ça.

Nous devons réussir à ne pas jouer si proche de la limite des 2’ secondes et à trouver les trois-points de la manière dont on le fait d’habitude. »

Rendez-vous au Game 3 mercredi pour voir si les Pacers rebondissent. En espérant que leur meneur soit à 100%…