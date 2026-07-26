La présence de Tyrese Maxey aux Philadelphia Sixers a joué un rôle déterminant dans la décision de LeBron James.

Au terme d'une longue réflexion sur cette Free Agency, LeBron James a opté pour les Philadelphia Sixers. Avec Jaylen Brown, Tyrese Maxey, VJ Edgecombe et Joel Embiid, la franchise de Pennsylvanie dispose d'un 5 majeur particulièrement talentueux.

Le recrutement du King représente un gros coup pour les 76ers, qui ont réussi à devancer le Miami Heat, les Cleveland Cavaliers ou encore les Golden State Warriors. Mais comment Philadelphie a-t-il fait la différence sur ce dossier ?

Selon l'agent de LBJ, Rich Paul, la présence de Maxey a joué un rôle majeur dans la décision de son client.

"Quand tu ajoutes un joueur comme LeBron à une équipe, tout change. C’est pourquoi ce n’est pas facile pour une star de l'accueillir dans sa propre équipe : quand il arrive, il te montre en quelque sorte à quel point tu es vraiment une star, ou pas.

Il faut être quelqu’un d’exceptionnel pour accepter mentalement cela. Et au niveau de complicité entre lui et Tyrese, il n'y a pas de souci à se faire de ce côté-là. Ils se connaissent, ils s’entendent bien, ils s’entraînent ensemble depuis cinq ans.

Il n’y aura donc aucune friction. Ça n’a pas de prix. On ne peut pas mettre de valeur là-dessus", a insisté Paul.

Effectivement, les deux hommes, représentés par Klutch Sports, ont noué une belle relation ces dernières années. Et ce lien entre LeBron James et Tyrese Maxey a donc joué en faveur des 76ers.

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