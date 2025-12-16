Tyronn Lue a l’air paumé, son sort semble scellé…

Les expérimentations de Tyronn Lue ne fonctionnent pas et les Clippers s’enfoncent jour après jour un peu plus dans la crise.

La saison des Clippers ressemble de plus en plus à un long naufrage collectif, et la nouvelle défaite face à Memphis n’a fait que renforcer ce sentiment. Au-delà du score, c’est surtout l’impression de confusion permanente qui interpelle, avec un Tyronn Lue semblant chercher des solutions… sans vraiment savoir où regarder.

Le symbole de ce malaise est venu en fin de troisième quart-temps. Lue a choisi d’aligner un cinq ultra-léger, avec quatre guards et un seul ailier, donc sans son point d’ancrage Ivica Zubac. Résultat immédiat : huit possessions consécutives conclues par un panier des Grizzlies, une défense dépassée, et un match pratiquement plié avant même d’entrer dans le dernier quart.

Ce genre de séquence n’est plus un accident isolé. Rotations hésitantes, rôles flous, ajustements tardifs : dans une équipe censée jouer les premiers rôles à l’Ouest, ce manque de lisibilité est alarmant.

Tyronn Lue, longtemps loué pour sa capacité d’adaptation en playoffs, traverse sans doute la période la plus délicate de son mandat. Et aujourd’hui, une question commence à émerger sérieusement à Los Angeles : le problème est-il uniquement l’effectif, ou le staff a-t-il lui aussi perdu le contrôle de l’expérience ?

Si renvoyer le coach suffisait, le front office l’aurait sans doute déja fait. Mais on parle d’une équipe dont les cadres que sont Kawhi Leonard et James Harden ont fui la salle avant de pouvoir être interrogés par les médias... On sait néanmoins qu’un coach est plus facile à couper qu’un joueur, surtout au vu de la manière dont leur cote a chuté. Lue a l’air fatigué et sans ressources. Peut-il vraiment tenir encore longtemps ?