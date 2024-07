Ulrich Chomche, l’agriculteur devenu rookie chez les Raptors

Ulrich Chomche n'est pas un rookie comme les autres. Drafté cette année en 57e position par Memphis avant d'atterrir aux Toronto Raptors via un trade, le Camerounais de 18 ans a un background absolument inédit en NBA. L'intérieur de 18 ans et 2,11 ! est le premier joueur issu de l'Académie NBA Africa à être drafté, et même le premier à être drafté à sa sortie de l'une des académies NBA de la planète tout court. Il est aussi le premier joueur de la jeune BAL (Basketball African League), où il évoluait sous les couleurs de l'équipe rwandaise de REG.

On savait déjà cela à son sujet, mais ce qu'il a raconté aux médias présents lors de Summer League à laquelle il participe actuellement avec les Raptors est assez édifiant. Avant de démarrer ce qu'il espère être une belle carrière professionnelle, Ulrich Chomche était... agriculteur.

"Je viens d'un petit village à l'Ouest du Cameroun, Bafang. Je suis un agriculteur. Je viens d'un endroit où tout le monde cultive. C'est là que tout a commencé pour moi. Je suis allé ensuite à la NBA Academy, où j'ai appris à jouer au basket de la bonne manière. C'est là que j'ai appris à parler anglais aussi. J'étais au niveau zéro. Tout a commencé là-bas et c'est pour ça que je suis très reconnaissant envers l'Academy. J'étais un fermier, oui. Je cultivais des haricots, des bananes, du café, du maïs, des patates douces..."

Lors du dernier match qu'il a disputé avec Toronto en Summer League, Ulrich Chomche a compilé 6 points, 7 rebonds et 3 passes en 19 minutes, avec des commentaires positifs sur sa prestation. "Il a parfois donné l'impression d'être le meilleur joueur de Toronto contre Utah. Il aura besoin de développement en G-League, mais la notion selon laquelle il serait totalement brut est erronée", peut-on lire sur SI Toronto.