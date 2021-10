Rudy Gobert réussit un début de saison exceptionnel. Le pivot du Utah Jazz n'est que le troisième joueur au 21e siècle a enchaîne trois matches de suite avec au moins 15 points et 15 rebonds, après Kevin Garnett et Giannis Antetokounmpo. Contre les Denver Nuggets mardi, le Français a compilé 23 points et 16 rebonds, ce qui lui permet d'afficher pour le moment une moyenne de de 18.7 points et 19 rebonds.

Michael Malone, le head coach des Nuggets, était aux premières loges pour assister à la démonstration du triple meilleur défenseur de l'année, certes facilitée par l'absence de Nikola Jokic en deuxième mi-temps. Interrogé sur la prestation de l'intérieur All-Star contre son équipe, Malone a été bref et concis.

"Rudy Gobert est un joueur de calibre Hall of Fame".

Rudy Gobert réalise un début de saison historique !

Il reste encore de belles années à Rudy, qui n'a que 29 ans, mais on peut effectivement déjà songer à la crédibilité de sa candidature. Avec trois titres de meilleur défenseur de l'année, deux sélections au All-Star Game et quelques bonnes campagnes avec le Jazz, le CV commence à être solide.

Le meilleur est peut-être d'ailleurs encore à venir et les prétentions de l'international tricolore pour rejoindre Tony Parker (qui sera éligible à partir de 2023) sont légitimes.

