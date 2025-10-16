Luka Doncic sera sans doute moins seul lors des prochains tournois avec la Slovénie. L'un de ses coéquipiers américains des Lakers devrait l'épauler.

Lors du dernier EuroBasket, la Slovénie ne comptait aucun joueur naturalisé pour épauler Luka Doncic, une rareté par rapport à la plupart des compétitions précédentes, avec des joueurs déterminants comme Anthony Randolph ou Mike Tobey. Les choses devraient être rectifiées pour le Mondial et les Jeux Olympiques.

Jaxson Hayes, pivot des Los Angeles Lakers et coéquipier de Luka Doncic en club, a révélé son intention d’obtenir la nationalité slovène afin de pouvoir représenter la Slovénie lors des prochains tournois. « Luka, c’est mon gars. On travaille en ce moment pour que j’obtienne un passeport slovène, afin que je puisse jouer avec lui l’été prochain », a confié l’intérieur en marge du match de pré-saison face à Dallas.

Cette déclaration a de quoi faire saliver les fans slovènes. Ajouter un joueur du profil de Hayes, longiligne, bondissant, efficace près du cercle et dans les airs, pourrait transformer le visage de la sélection. Au côtés de Doncic, il offrirait une présence athlétique et dissuasive que l’équipe n’a plus vraiment eue ces dernières années.

Luka Doncic transformé : LeBron James explique pourquoi ce nouveau corps fera la différence

Un joueur sulfureux

Reste que le dossier Hayes n’est pas sans zones d’ombre. L’ancien joueur des Pelicans a été arrêté en 2021 à Los Angeles à la suite d’un incident de violences domestiques. Il a ensuite plaidé « no contest » pour des chefs d’accusation mineurs et a été condamné à trois ans de probation, 450 heures de travaux d’intérêt général et à suivre un programme sur la gestion de la violence.

Si la fédération slovène et la FIBA valident sa naturalisation, la Slovénie pourrait bien ajouter une pièce maîtresse à son puzzle très prochainement et redevenir encore plus crédible pour la quête d'une médaille.