La pub Hennessy, la “Second Decision”, de LeBron James récolte les tacles de la presse US et les punchlines des fans, entre déception et mèmes viraux.

Teasing XXL, annonce minuscule. Vendu comme “la décision des décisions” ce mardi 7 octobre à 18h, le reveal de LeBron James a finalement accouché… d’une pub Hennessy. La presse US n’a pas mâché ses mots et les fans ont transformé la déception en mèmes.

Dans les médias, le ton est cinglant. Le New York Post résume l’humeur générale : “D’une manière ou d’une autre, encore plus décevant que la première.” La mécanique est décortiquée par l’Associated Press : un teaser cryptique qui affole les timelines, des prix de billets qui s’envolent, puis une chute strictement publicitaire, avec la punchline rejouée “J’emmène mes talents chez Hennessy V.S.O.P.” et un “Ma décision me plaît” en conclusion.

Du côté de SB Nation, pas de détour : “Une pub idiote, exactement comme on s’y attendait.”

Médiatiquement, l’opération est imparable pour la marque (bouteille collector orange, storytelling de “réunion créative” et de “héritage culturel partagé”) mais elle laisse un goût amer à ceux qui espéraient un vrai moment d’histoire. ESPN rappelle le message d’Hennessy sur cette “creative reunion”, pendant que d’autres titres pointent l’évidence : la dramaturgie 2010 a été recyclée pour vendre une étiquette, point final.

"Il nous a tous embrouillés, juste pour une pub Hennessy !??"

Le contre-champ, ce sont les fans, mi-dépités, mi-hilares, qui tirent plus vite que leur ombre. Dans les fils X/Instagram, on lit : “Il nous a tous embrouillés, juste pour une pub Hennessy ?!!?” ou “Ne joue pas avec nos sentiments comme ça !”, “Virez tout le service marketing… c’est une énorme défaite !” ou encore “J’étais prêt à pleurer au boulot hier.” Les compilations de réactions tournent en boucle, et Sports Illustrated parle d’un public qui “roaste” LeBron sans pitié.

L'AP note que l’hype avait même fait grimper les tarifs du dernier match des Lakers, preuve que beaucoup attendaient une annonce engageant la suite de sa carrière. Au lieu de ça, “Il fallait bien remuer un peu les choses.”, glisse la marque sur X, ce qui résume assez bien l’exercice : provoquer, capter l’attention, capitaliser. Mission marketing accomplie ; capital sympathie, un peu rogné.

Reste une impression partagée, côté presse comme côté fans : utiliser l’imaginaire d’un moment fondateur pour vendre une bouteille, c’est drôle cinq secondes… tant qu’on n’a pas laissé croire que la carrière était en jeu. “Ma décision me plaît”, conclut la vidéo. Les supporters, eux, auraient préféré une décision qui les concerne.

Pour finir, petit florilèges de tweets bien sentis :

Bringing the flop to Hennessy pic.twitter.com/PWd25iC4OC — Kevin Dalton (@TheKevinDalton) October 7, 2025

My 32 month old transgender nonbinary son just came into my room crying they/their eyes out and said “LeBron wants us to start drinking and become alcoholics like him” I can’t believe this is the type of message you are spreading to your fanbase! Do better — Tony (@tonyprofits) October 7, 2025

YOU TROLLED US FOR A HENNESSY AD?!?!?! — Jaylon Tyson Fan Club (@IsaacOkoroFan) October 7, 2025

My 3 month old son just walked into my room and said “I want to be a LeAlcoholic like LeBron” look what you’ve done to the youth. He will no longer be allowed to watch you you have ruined my life — 🧊‎ ᅠ (@OGICEY) October 7, 2025

Bruh really made Laker tickets skyrocket with that dramatic “decision” trailer 🤦🏾‍♂️ Had everybody thinking it was his last season… just to find out it was all a Hennessy promo 🤨😅 Cheapest Laker ticket went from $85 dollars to North of $550 👀 When Kobe announced he was… pic.twitter.com/d3vyMFYQPN — Cousin Tino ™️ (@TINOISFUNNY) October 7, 2025

https://twitter.com/PlayoffSports_/status/1975603633132872011