Un coup de com qui passe mal… Les réactions à la « blague » de LeBron James

Teasing XXL, annonce minuscule. Vendu comme “la décision des décisions” ce mardi 7 octobre à 18h, le reveal de LeBron James a finalement accouché… d’une pub Hennessy. La presse US n’a pas mâché ses mots et les fans ont transformé la déception en mèmes.

Dans les médias, le ton est cinglant. Le New York Post résume l’humeur générale : “D’une manière ou d’une autre, encore plus décevant que la première.” La mécanique est décortiquée par l’Associated Press : un teaser cryptique qui affole les timelines, des prix de billets qui s’envolent, puis une chute strictement publicitaire, avec la punchline rejouée “J’emmène mes talents chez Hennessy V.S.O.P.” et un “Ma décision me plaît” en conclusion.

Du côté de SB Nation, pas de détour : “Une pub idiote, exactement comme on s’y attendait.”

Médiatiquement, l’opération est imparable pour la marque (bouteille collector orange, storytelling de “réunion créative” et de “héritage culturel partagé”) mais elle laisse un goût amer à ceux qui espéraient un vrai moment d’histoire. ESPN rappelle le message d’Hennessy sur cette “creative reunion”, pendant que d’autres titres pointent l’évidence : la dramaturgie 2010 a été recyclée pour vendre une étiquette, point final.

"Il nous a tous embrouillés, juste pour une pub Hennessy !??"

Le contre-champ, ce sont les fans, mi-dépités, mi-hilares, qui tirent plus vite que leur ombre. Dans les fils X/Instagram, on lit : “Il nous a tous embrouillés, juste pour une pub Hennessy ?!!?” ou “Ne joue pas avec nos sentiments comme ça !”, “Virez tout le service marketing… c’est une énorme défaite !” ou encore “J’étais prêt à pleurer au boulot hier.” Les compilations de réactions tournent en boucle, et Sports Illustrated parle d’un public qui “roaste” LeBron sans pitié.

L'AP note que l’hype avait même fait grimper les tarifs du dernier match des Lakers, preuve que beaucoup attendaient une annonce engageant la suite de sa carrière. Au lieu de ça, “Il fallait bien remuer un peu les choses.”, glisse la marque sur X, ce qui résume assez bien l’exercice : provoquer, capter l’attention, capitaliser. Mission marketing accomplie ; capital sympathie, un peu rogné.

Reste une impression partagée, côté presse comme côté fans : utiliser l’imaginaire d’un moment fondateur pour vendre une bouteille, c’est drôle cinq secondes… tant qu’on n’a pas laissé croire que la carrière était en jeu. “Ma décision me plaît”, conclut la vidéo. Les supporters, eux, auraient préféré une décision qui les concerne.

Pour finir, petit florilèges de tweets bien sentis :

Babvic
Ç’est pour ce genre de connerie qu’il ne peut pas être le goat !
Il se met à la hauteur du premier Minable, marqueteur qui a eu cette idée à la con !

Et le pire, c’est que je suis persuadé qu’il sont fier d’eux !
Michael Scott
J'aimerais croire qu'en réponse, il se fera vraiment snober quand il annoncera sa retraite. Malheureusement les fans ont la mémoire courte.
