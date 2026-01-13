Joe Mazzulla a beau l'avoir eu mauvaise après la défaite des Celtics sur le fil contre les Pacers, répétant même "illegal screen" à chaque question posée lors de l'après-match, cette rencontre a quand même été exceptionnelle. Comprendre : au sens littéral du terme. En effet, pendant l'entiéreté d'un quart-temps, en l'occurrence le 3e, absolument aucune faute n'a été sifflée contre l'une des deux équipes. C'est tout simplement la première fois depuis le début de la saison que cela arrive dans un match NBA. On ne sait pas si les arbitres ont particulièrement voulu "laisser jouer" ou si les deux équipes ont été moins sérieuses en défense, mais les 12 minutes se sont du coup déroulées sans accroc et sur un rythme élevé.

Ce match entre les Celtics et les Pacers a vu 14 fautes être sifflées en tout et pour tout sur les 48 minutes, ce qui est le record pour cette saison 2025-2026. Les 7 fautes sifflées contre les Pacers ne sont en revanche pas la "meilleure" marque de la saison en la matière. Seuls cinq coups de sifflet ont été dirigés contre les Los Angeles Clippers face à Golden State le 28 octobre dernier.

Le match entre Boston et Indiana a duré moins de 2 heures, ce qui est quand même appréciable à une époque où on ne sait jamais vraiment à quelle heure va se terminer une rencontre, au gré des coups de sifflets, temps morts, challenges vidéo et autres éléments perturbateurs.

