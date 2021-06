Un suspendu à Brooklyn… le garde du corps de Kevin Durant

Si vous avez regardé le game 3 de la série entre les Brooklyn Nets et les Milwaukee Bucks, vous avez forcément vu le petit accrochage verbal - quasiment bouche contre bouche - entre Kevin Durant et PJ Tucker. Les deux hommes ont dû être séparés, mais Tucker a eu du mal à retrouver son calme après coup. Et pour cause : l'ancien intérieur des Rockets a été bousculé par un homme en noir qui n'avait rien à faire là.

L'individu en question se nomme Antjuan Lambert et est employé par les Brooklyn Nets. Sauf que son job n'est pas d'assurer la sécurité de l'ensemble des joueurs, comme cela se fait souvent, mais d'un seul d'entre eux : Kevin Durant. Ni une, ni deux, comme s'il se trouvait hors d'un terrain de basket, Lambert est venu se mêler à l'échauffourée pour pousser PJ Tucker.

Kevin Durant and PJ Tucker got right into each other's faces. pic.twitter.com/wB4IvtAUxv — ESPN (@espn) June 11, 2021

Les Bucks ont demandé à la NBA d'enquêter et celle-ci a pris une décision. Le garde du corps de KD sera suspendu pour le reste de la série et ne pourra être au côté de l'équipe et de l'homme qu'il doit protéger. Il est à peu près certain que Durant et Tucker vont se chercher des noises à nouveau, mais ça ne nécessitera jamais l'intervention d'un professionnel. Ou alors de Kyrie Irving, pour diffuser de l'encens et calmer les ardeurs...

