Une Air Jordan 3 Wizards pour l’été 2023

En 2023, il sera temps de fêter les 60 ans du GOAT (déjà...), et il y a fort à parier que les sorties retro seront nombreuses, en ce compris quelques inédits sortis du placard. Jordan Brand nous confirme déjà la release d'une version "Wizards" de la Air Jordan 3. Alors bien évidemment au premier regard on se dit que c'est juste une nouvelle édition de la version True Blue, un des rares coloris OG de ce modèle iconique.

Mais à y regarder d'un peu plus près, on se rend compte que le rouge du Jumpman et des eyelets a été remplacé par une couleur bronze calée sur les maillots de Washington du début des années 2000. Le bleu est quant à lui un peu plus clair. Pour le reste, tout est en place avec l'elephant print sur le mudguard, le talon et le tour des lacets.

Un joli clin d'oeil pour cette paire portée par MJ en mode PE, et qui avait fait grand bruit à l'époque !

L'été 2022 s'achève presque, vivement l'été 2023 pour attraper cette Jordan 3.

Les images de la Air Jordan 3 Wizards