Une catastrophe de plus pour Orlando, fin de saison pour Mo Wagner

On vous relatait dimanche la blessure de Moritz Wagner dès le début du match contre le Miami Heat. L'Allemand s'était effondré après un mauvais appui en se tenant le genou, sans contact avec un adversaire. L'inquiétude était de mise et elle s'est malheureusement confirmée avec l'annonce faite par Shams Charania d'ESPN dans la soirée. Wagner, dont le frère Franz est déjà contraint de manquer plusieurs mois de compétition à cause d'une blessure, ne rejouera plus cette saison. L'intérieur du Magic souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche.

Orlando était déjà affaibli par plusieurs pépins chez ses joueurs majeurs depuis le début de la saison, le premier ayant été Paolo Banchero, toujours pas proche du retour après sa blessure au muscle oblique. Perdre Mo Wagner, qui apportait toujours une énergie folle, des points et des rebonds en sortie de banc, est un gros coup dur supplémentaire pour les Floridiens. L'ancien joueur de Michigan était lancé sur la meilleure saison statistique de sa carrière avec près de 13 points et 5 rebonds par match, avec des prétentions raisonnables dans la course au titre de 6e homme de l'année.

Cette mauvaise nouvelle va pousser Jamahl Mosley à redoubler d'ingéniosité pour maintenir le Magic dans le haut du classement. S'il y parvient après avoir dû contourner autant d'embûches, il faudra le placer au côté de Kenny Atkinson dans la course au titre de Coach of the Year.